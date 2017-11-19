Военный корреспондент попал под обстрел силовиков у Авдеевки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Военный корреспондент пресс-службы сил самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг попал по обстрел со стороны украинских силовиков в пригороде Авдеевки, сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"Во время проведения съемок на Авдеевской промзоне военный корреспондент пресс-службы Вооружённых сил ДНР попал под обстрел со стороны ВСУ. Украинская сторона продолжает систематически вести огонь на данном направлении, что и было зафиксировано на видео", — сказал представитель ведомства, уточнив, что инцидент произошёл три дня назад.

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