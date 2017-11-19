В ДНР заявили о возросшей интенсивности полетов беспилотников ВСУ

ДОНЕЦК 19 ноя — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики отмечает увеличение интенсивности полетов беспилотной авиации украинских силовиков, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Мы отмечаем увеличение интенсивности полетов беспилотной авиации ВСУ, которая используется карателями для корректировки огня тяжелой артиллерии и ведения разведки. Важно отметить, что противник использует беспилотные средства в нарушение минских договоренностей", — сказал он.

Басурин отметил, что силовики часто выбирают для целей объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения. Все вылеты беспилотников сопровождались обстрелами объектов электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения, а также жилых домов и гражданской инфраструктуры. Силам ополчения ДНР удалось уничтожить один из таких аппаратов в субботу, который корректировал огонь артиллерии силовиков.

"Вчера нашими военнослужащими во время целенаправленного обстрела вооруженными силами Украины Безыменного с использованием 122-мм артиллерии был выявлен беспилотник RQ-11, с помощью которого противник наводил по мирным объектам свои огневые средства. Благодаря слаженным действиям личного состава… данный беспилотник был сбит", — сказал Басурин.