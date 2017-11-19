В Зимбабве запустили процесс импичмента Мугабе, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент Зимбабве Роберт Мугабе отстранен от должности главы правящей партии Зимбабве в ходе закрытого заседания правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF).
Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщает, что запускается процесс импичмента Мугабэ. По данным источников, из правящей партии также исключена жена роберта Мугабе Грейс.
Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Мугабе. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом.
Как передавал корреспондент РИА Новости, в Хараре сохраняется спокойная обстановка, периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы.