В Зимбабве запустили процесс импичмента Мугабе, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент Зимбабве Роберт Мугабе отстранен от должности главы правящей партии Зимбабве в ходе закрытого заседания правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF).

"Сейчас заседание проходит в закрытом режиме. 10 региональных отделений ZANU PF приняли решение отстранить главу (партии) Роберта Мугабе. Кроме того, провинции призывают вернуть Эммерсона Мнангагву на должности второго заместителя главы (партии) и вице-президента страны", — сообщила партия в Twitter

Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщает, что запускается процесс импичмента Мугабэ. По данным источников, из правящей партии также исключена жена роберта Мугабе Грейс.

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Мугабе. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом.

Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии (PCC) призвали Мугабе покинуть пост президента страны и президента и первого секретаря партии.

Как передавал корреспондент РИА Новости, в Хараре сохраняется спокойная обстановка, периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы.