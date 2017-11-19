Харири перед возвращением в Ливан посетит два арабских государства

БЕЙРУТ, 19 ноя — РИА Новости. Подавший в отставку, находясь в Эр-Рияде, премьер-министр Ливана Саад Харири намерен посетить Египет и Кувейт перед тем, как вернуться на родину, сообщает телеканал Аль-Маядин со ссылкой на собственный источник.

Прибытие в Ливан и встреча с президентом Мишелем Ауном ожидается в ближайшие дни. На данный момент Харири находится в Париже, где он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В минувшую субботу премьер заявил, что после встречи с Ауном в ближайшие дни в Бейруте он расскажет о своей позиции по ситуации в Ливане.

Ситуация в Ливане обострилась после неожиданного заявления 4 ноября премьер-министра страны Саада Харири о своей отставке во время визита в Эр-Рияд. Харири обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении.

МИД Ирана назвал обвинения Харири безосновательными. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, и премьер, возможно, удерживается в Эр-Рияде насильно.