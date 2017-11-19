В ДНР заявили, что ВСУ стягивают артиллерию и танки к линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила 23 единицы артиллерийских систем крупного калибра и танков украинских силовиков вблизи линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного вооружения противника вдоль линии соприкосновения войск. Так, в районах: Каменка — выявлены позиции трех 2С9 "Нона-С"… в Авдеевском лесу выявлены позиции двух танков… Мемрик — отмечено прибытие пяти танков… для последующего их выдвижения к линии соприкосновения войск; Кураховка — в 13 километрах от линии соприкосновения войск отмечается прибытие трех 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" и пяти 122-мм САУ "Гвоздика", — сказал он.