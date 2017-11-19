Власти Анкары запретили акции ЛГБТ-активистов по соображениям безопасности

АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Администрация турецкой провинции Анкара объявила в воскресенье о бессрочном запрете мероприятий ЛГБТ-сообщества в общественных местах по соображениям безопасности.

По данным властей провинции, в соцсетях появилась информация, что ЛГБТ-сообщество собирается организовать мероприятия в общественных местах.

"Данные публикации могут разжечь ненависть между разными группами, отличающиеся религиозными взглядами и являются угрозой общественной безопасности и нравственности. Учитывая это, с 18 ноября бессрочно запрещается проведение любых мероприятий ЛГБТ в нашей провинции в общественных местах, таких как кинотеатры, театры, выставочные залы и другие", — говорится в письменном заявлении администрации провинции.