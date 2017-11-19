В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли из БМП город Докучаевск

ДОНЕЦК 19 ноя — РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье днем обстреляли город Докучаевск, выпущено около 20 боеприпасов БМП-2, заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Сегодня в 13.00 силовики с направления Новотроицкое открыли огонь из БМП-2 по Докучаевску (населенный пункт контролируемый ДНР к югу от Донецка — ред.), произведя около 20 выстрелов. В результате обстрела повреждение получило одно домостроение", — сказал представитель ведомства.