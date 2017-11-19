В Турции перевернулся автобус, погибли два человека

АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Два человека стали жертвами аварии с участием рейсового автобуса в провинции Элязыг на востоке Турции, еще 18 пострадали, сообщает в воскресенье газета Hurriyet.

По данным издания, автобус, совершавший рейс между городами Элязыг и Маден, по неизвестной причине перевернулся. Авария произошла в 11.30 (совпадает с мск). Раненые доставлены в больницы, об их состоянии информации нет. Начато расследование причин аварии.

Элязыг – провинция в отдаленном горном регионе Турции, которая не посещается организованными группами туристов.