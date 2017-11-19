Минобороны Польши связало провокации КНДР с "агрессивным поведением" России

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава Минобороны Польши Антони Мачеревич нашел "связь" между провокациями Пхеньяна и политикой России. Об этом сообщает "Укринформ".

"С польской точки зрения, действия Северной Кореи строго соотнесены и связаны с российскими планами и агрессивным поведением России", — заявил польский министр.

По его словам, осознание этого важно для понимания дальнейших шагов Москвы.

В последнее время ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по Пхеньяну в случае войны. Северная Корея в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции Совбеза ООН.