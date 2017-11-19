Германия выделит 20 миллионов евро на помощь беженцам-рохинджа

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Берлин выделит дополнительные 20 миллионов евро в поддержку мусульман-рохинджа, которые были вынуждены бежать из Мьянмы в Бангладеш, пишет журнал Spiegel.
В результате нападения исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья) или этническим бенгальцам, как их называют в Мьянме, на пограничные и полицейские посты в северной части штата Ракхайн 25 августа 2017 года и ответных действий вооруженных сил Мьянмы, за период с конца августа до начала ноября были убиты несколько сотен человек.
Более 600 тысяч рохинджа покинули свои дома и перешли на территорию соседней Бангладеш в качестве беженцев. Некоторые правозащитники назвали действия правительства Мьянмы "геноцидом рохинджа".