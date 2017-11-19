Спецназ Афганистана освободил из плена талибов более 30 человек

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Силы специального назначения Афганистана освободили в провинции Гильменд более 30 человек из тюрьмы, находившейся под контролем радикального движения "Талибан"*, сообщает агентство Khaama Press.

Как заявили в вооруженных силах страны, пленники талибов освобождены в результате операции, которую силовики провели в воскресенье утром. По словам представителя армии Кадира Бахадурзаи, среди них — четверо детей младше 12 лет.

По данным источников в местной администрации, местные жители, попавшие в "тюрьму", могли быть задержаны талибами по обвинениям в поддержке правительства и за связи с сотрудниками служб безопасности.

*Террористическая организация, запрещенная в России.