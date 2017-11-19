Саакашвили заявил об избиении своего водителя в Одессе

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил об избиении неизвестными в Одессе его водителя.

"После того, как за последний месяц в Грузию депортировали всех моих охранников и журналиста, который сопровождал меня и освещал мою деятельность, я остался только с моим водителем Владимиром. Он возил меня и помогал по хозяйству. Сегодня ночью двое неизвестных встретили его возле дома и жестоко избили. Владимир вспоминает, что узнал две припаркованные машины, которые обычно за нами ездят, и он всегда считал их машинами СБУ, а двое нападавших были спортивного вида и явно ждали его у подъезда", – написал Саакашвили в воскресенье в Facebook.

По данным Саакашвили, жена водителя позвонила ему из Одессы, они вызвали скорую помощь и полицию, в больнице у Владимира диагностировали тяжелое сотрясение мозга. Саакашвили считает, что власти "убирают" таким образом его окружение.

Ранее Саакашвили уже заявлял о похищении в Киеве своих соратников. По словам политика, в конце октября вооруженные люди в Киеве похитили бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили, а его соратники Давид Макишвили и Михаил Абзианидзе не выходят на связь. Позже он сообщил, что они были задержаны и депортированы в Грузию.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф. Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды.