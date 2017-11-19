В ЛНР заявили, что ВСУ подвозят боеприпасы в Донбасс

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (257)

ЛУГАНСК, 19 ноя — РИА Новости. Украинские силовики подвозят боеприпасы в Донбасс, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Командование ВСУ наращивает запасы боеприпасов с целью проведения провокационных действий в отношении Народной милиции ЛНР и продолжения обстрелов территории республики", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что, по данным Народной милиции, в зону ответственности 80 бригады ВСУ прибыла колонна техники из четырех грузовых автомобилей "УРАЛ" и трех БТР-80.