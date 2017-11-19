Минобороны Польши назвало учения "Запад-2017" подготовкой к "агрессии"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава Минобороны Польши Антони Мачеревич заявил, что считает недавно проведенные российско-белорусские учения "Запад-2017" свидетельством подготовки Москвы к "агрессии". Об этом сообщает "Укринформ".

Министр указал на то, что мероприятия проходили в пространстве между Северным Ледовитым океаном и Черным морем и включали в себя пуски баллистических ракет "Искандер".

"Россияне готовились не к обороне, а к агрессии", — подчеркнул Мачеревич, добавив, что Польша должна расценивать эти учения не как холодную, а как "горячую" войну.

Учения "Запад-2017" прошли в Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. За ними наблюдали 95 представителей из 50 стран. В маневрах участвовали 12,7 тысячи военнослужащих, до 680 единиц военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что западные СМИ создали ажиотаж вокруг учений "Запад-2017", чтобы прикрыть возросшую активность НАТО у границ России и Белоруссии.