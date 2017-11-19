Президент Молдавии проголосовал на референдуме по отставке мэра Кишинева

КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон принял участие в голосовании на проходящем в воскресенье референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева.

"Важно, что сегодня мы предоставили кишиневцам возможность проголосовать за изменение ситуации в Кишиневе. Факт, что сегодня проводится референдум, — уже маленькая победа, потому что впервые за 26 лет независимости кишиневцы инициировали референдум по отставке, выражая несогласие с тем, кто руководит городом в течение десяти лет", — заявил Додон журналистам на выходе из участка ля голосования.

По его словам, те, кто хочет что-то изменить в столице, должны быть более активными. "Если мы хотим изменить ход вещей, то сегодня есть такая возможность", — сказал Додон.

Отвечая на вопрос, что произойдет, если референдум окажется провальным, президент отметил, что необходимо в первую очередь дождаться результатов. "Если референдум не состоится, выборы будут в 2019 году. Но сейчас у нас есть возможность изменить ситуацию, тогда весной следующего года будут досрочные выборы. Уверен, что ожидания были больше от мандата Дорина Киртоакэ. Но есть то, что есть", — добавил Додон.

По состоянию на 12.40 явка на референдуме составила 6,03%, таким образом проголосовали порядка 37 тысяч 900 избирателей.

Референдум по отставке 39-летнего Киртоакэ инициировала пропрезидентская Партия социалистов Молдавии. Киртоакэ фигурирует в нескольких уголовных делах. Его задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева поместил его под домашний арест на 30 суток. Затем эта мера пресечения продлевалась несколько раз. Следователи считают, что его действия попадают под статью "извлечение выгоды из влияния". В июле Киртоакэ предъявили еще одно обвинение — в пассивной коррупции. В сентябре против Киртоакэ возбудили новое дело о превышении служебных полномочий. По решению суда на время следствия он был отстранен с поста главы столичной администрации. Примерно за неделю до проведения референдума кишиневский суд принял решение освободить Киртоакэ из-под домашнего ареста под судебный контроль. Обвинения в свой адрес Киртоакэ не признает и выступает против проведения референдума по своей отставке.

На данный момент исполняющим обязанности мэра молдавской столицы назначена 45-летняя Сильвия Раду, которая баллотировалась в 2016 году на пост президента Молдавии как независимый кандидат, но не попала и в первую пятерку. До этого Раду долгое время была президентом энергокомпании Gas Natural Fenosa Moldova.

Для того, чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие одна треть из списка избирателей муниципия Кишинева. Если референдум состоится и большинство проголосует за снятие Киртоакэ с поста мэра, то выборы градоначальника могут пройти 20 мая 2018 года.