Лавров обсудит в Армении перспективы карабахского урегулирования

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Армению 20-21 ноября проведет встречи с главой МИД и президентом страны и обсудит перспективы нагорно-карабахского урегулирования, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что в Ереване запланированы переговоры с министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном и встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном.

"Повестка дня двусторонних переговоров включает широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ОЧЭС, других международных форумов. Главы внешнеполитических ведомств обсудят проблематику региональной безопасности, в том числе перспективы нагорно-карабахского урегулирования", — говорится в сообщении.

Кроме того, министры РФ и Армении примут участие в открытии выставки "Россия и Армения: дружба, закаленная веками", а также в церемонии гашения армянской почтовой марки, посвященной этим юбилейным датам. Планируется подписание Плана консультаций между МИД России и МИД Армении на 2018-2019 гг.