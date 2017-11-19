Огромная рождественская ель в Германии вызвала хаос на дорогах

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Огромная рождественская ель вызвала хаос на дорогах в немецком городе Кадерн в земле Баден-Вюртемберг, сообщает таблоид Bild.

Водитель транспортного средства, перевозившего ель, серьезно недооценил размеры дерева, в результате чего во время поездки были повреждены несколько дорожных знаков и перила моста. Остальные участники движения были вынуждены останавливаться и уступать дорогу водителю с крупногабаритным грузом.

Как сообщили в полиции, водитель скрылся с места происшествия. Отмечается, что в отношении нарушителя будет заведено уголовное дело.