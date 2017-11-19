Поставки Киеву вооружений из США "взорвут" ситуацию, считают в ГД

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Если США поставят Киеву наступательное вооружение, включая противотанковые ракетные комплексы, беспилотники, контрбатарейные системы и средства для кибервойны, то это "взорвет" ситуацию на Украине, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия").

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина получит от Вашингтона оружие, а в обмен передаст американским партнерам "опыт борьбы с россиянами". Помимо противотанковых ракетных комплексов Javelin Киев рассчитывает получить от США дроны, контрбатарейные системы и средства для кибервойны, пояснил Климкин.

"Эти "хотелки" Климкина резко дестабилизируют состояние, уже сложившееся в определенной степени, хоть какое-то подконтрольное для международных организаций и для жителей в зоне конфликта (в Донбассе — ред.). Те средства, которые он перечислил, все относятся к наступательным действиям, и, безусловно, это будет сказываться крайне отрицательно на всех сторонах процесса, и политических, и дипломатических, я уже не говорю о военных… Это не осложнит, это взорвет ситуацию (на Украине — ред.)", — сказал Шаманов РИА Новости.

При этом парламентарий подчеркнул, что, если США решатся на такие поставки, "это будет самый безответственный шаг".

Ранее СМИ со ссылкой на источники в госдепе сообщили, что Совет национальной безопасности США намерен рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине грант на 47 миллионов долларов для покупки ПТРК Javelin.

Киев безуспешно добивается у Вашингтона поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас США оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии. Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против снабжения Киева оружием выступают и большинство европейских политиков.