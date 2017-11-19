Климкин рассказал о "месседже солидарности" от Трампа

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп регулярно выражает свою солидарность с украинским народом, заявил глава МИД Украины Павел Климкин во время визита в Канаду.
"Я трижды встречался с президентом Трампом, и он всегда передавал четкий месседж солидарности: мы с вами, украинцы. Я воспринимаю этот посыл как полную поддержку Украины и нашей борьбы, как в аспектах безопасности, так и в содействии реформам", — приводит слова министра "Укринформ".
По словам дипломата, Украина в последние годы стала "незаменимым союзником" Запада.
Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что Киев рассчитывает в будущем получить от США противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и другие типы оружия.
По сведениям ABC News, Белый дом принял решение рекомендовать Трампу выделить Украине грант на 47 миллионов долларов для закупки вооружений.