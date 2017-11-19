В Госдуме назвали иллюзиями слова Климкина об "опыте борьбы с россиянами"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Слова главы украинского МИД Павла Климкина о том, что Киев готов поделиться с США "опытом борьбы с россиянами", являются иллюзиями, отвлекающими внимание народа от внутренних проблем. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью RT.

"Украина хочет быть в тонусе с западными партнерами, доказывая, что Россия — якобы враг", — отметил Швыткин.

По мнению депутата, Киев стремится показать, что предан своим спонсорам "как болонка". Он подчеркнул, что именно украинская власть, а не народ, выступает за агрессивную политику против России.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страна получит от США оружие, а в обмен поделится с американцами "опытом борьбы с россиянами".