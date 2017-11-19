Явка на референдуме по отставке мэра Кишинева составила 2,16% к 11.00 мск

КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Явка на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева за первые три часа голосования составила 2,16%, голосование проходит в нормальном режиме, сообщил журналистам на брифинге в воскресенье зампредседателя Окружного избирательного совета Виталий Мирон.

"На 09.50 (10.50 мск) число проголосовавших составило 13 тысяч 581 человек, что составляет 2,16% от общего числа", — сказал Мирон, подчеркнув, что все участки для голосования работают в нормальном режиме, и не было зарегистрировано никаких инцидентов.

Как заявила журналистам лидер Партии социалистов Молдавии Зинаида Гречаная, любой гражданин, которому не безразлично то, что происходит в столице, придет на референдум, чтобы сказать, что хочет лучшей жизни. "Кишинев должен быть комфортнее для жизни… Поэтому, думаю, что граждане должны прийти сегодня и проголосовать, чтобы потом выбрать мэра, которого они хотят видеть и который возглавит муниципий", — сказала Гречаная.

Глава фракции Партии социалистов Молдавии в муниципальном совете столицы Ион Чебан, который также является пресс-секретарем президента республики Игоря Додона, заявил, что "голосовал за то, чтобы город стал красивее, удобнее и лучше". "Чтобы не было коррупции, чтобы было комфортно всем от самых маленьких, до взрослых", — сказал Чебан.

Муниципальный советник от "Нашей партии" Илиан Кашу отметил, что "против разрушения центральных парков, против киосков, которые заполонили Кишинев, против того беспредела, который творится в детских садах, против разрушения исторического центра".

Референдум по отставке 39-летнего Киртоакэ инициировала пропрезидентская Партия социалистов Молдавии. Киртоакэ фигурирует в нескольких уголовных делах. Его задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева поместил его под домашний арест на 30 суток. Затем эта мера пресечения продлевалась несколько раз. Следователи считают, что его действия попадают под статью "извлечение выгоды из влияния". В июле Киртоакэ предъявили еще одно обвинение — в пассивной коррупции. В сентябре против Киртоакэ возбудили новое дело о превышении служебных полномочий. По решению суда на время следствия он был отстранен с поста главы столичной администрации. Примерно за неделю до проведения референдума кишиневский суд принял решение освободить Киртоакэ из-под домашнего ареста под судебный контроль. Обвинения в свой адрес Киртоакэ не признает и выступает против проведения референдума по своей отставке.

На данный момент исполняющим обязанности мэра молдавской столицы назначена 45-летняя Сильвия Раду, которая баллотировалась в 2016 году на пост президента Молдавии как независимый кандидат, но не попала и в первую пятерку. До этого Раду долгое время была президентом энергокомпании Gas Natural Fenosa Moldova.

Для того, чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие одна треть из списка избирателей муниципия Кишинева. Если референдум состоится и большинство проголосует за снятие Киртоакэ с поста мэра, то выборы градоначальника могут пройти 20 мая 2018 года.