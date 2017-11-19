ВСУ выпустили по ДНР более 210 снарядов, заявили в республике

ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Украинские силовики за сутки выпустили более 210 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"По территории ДНР в нарушение Минских договоренностей, а также "школьного перемирия" применялось следующее вооружение. Донецкое направление: гаубицы 122 мм – один раз, один снаряд; минометы: 120 мм – четыре раза, 53 мины, 82 мм – 11 раз, 80 мин; танки – один раз, четыре выстрела. Мариупольское направление: гаубицы 122 мм – два раза, 24 снаряда; минометы: 120 мм – четыре раза, 24 мины, 82 мм – четыре раза, 21 мина; танки – один раз, четыре выстрела… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 968 единиц", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что обстрелам со стороны силовиков подвергся район Горловки. Огонь по территории республики велся с применением бронетехники, стрелкового оружия и гранатометов различного типа.

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