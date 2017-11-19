СМИ: чиновникам в ЕС рассказали об условиях Brexit без нового соглашения

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Специальная группа в рамках ЕС, разрабатывающая план выхода Великобритании из союза без достижения нового соглашения, на прошлой неделе рассказала европейским чиновникам о своих выводах, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники.

По информации издания, группа во главе с сотрудником Еврокомиссии Паскалем Леардини готовит программу экстренных действий на случай, если стороны так и не смогут достичь новых договоренностей. Команда не сотрудничает с главным переговорщиком по Brexit от Евросоюза Мишелем Барнье и его помощниками, чтобы не нарушить "позитивную повестку работы по достижению сделки".

"Задача Барнье состоит в том, чтобы достичь соглашения, так что вполне нормально, что над худшим сценарием работает отдельная группа", — заявил неназванный европейский чиновник.

Как отмечают источники, при отсутствии договоренностей Брюссель планирует отключить Великобританию от общеевропейских баз данных по вопросам безопасности и постепенно выплатить Лондону 3,5 миллиарда евро, которые, по оценке ЕС, внесло королевство в Европейский инвестиционный банк при вступлении в союз.

"Исход без сделки был бы нерациональным, системным провалом колоссального масштаба… но его вероятность сейчас значительна, и мы работаем над тем, чтобы минимизировать издержки и перебои", — прокомментировал ситуацию чиновник в министерстве финансов ФРГ.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.