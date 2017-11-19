Джон Кеннеди с супругой в аэропорту Далласа, незадолго до убийства

Джон Кеннеди с супругой в аэропорту Далласа, незадолго до убийства

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Джек Руби, застреливший Ли Харви Освальда — главного подозреваемого по делу Кеннеди — мог заранее знать о подготовке покушения на 35-го президента США. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте Национального архива США.

Политолог из Виргинского университета Ларри Сабато обратил внимание на показания информатора ФБР Боба Вандерслайса. Он рассказал следствию, что за несколько часов до убийства Кеннеди Джек Руби связался с ним и предложил сходить на президентский парад, "посмотреть фейерверки".

"В момент начала стрельбы он (информатор — прим. ред.) был с Джеком Руби: они стояли на углу здания лицом к Техасскому школьному книгохранилищу. Сразу после выстрелов Руби ушел и направился в сторону здания Dallas Morning News", — говорится в документах.

По словам Вандерслайса, до покушения на президента они с Руби почти не были знакомы.

Эти сведения информатор передал следствию лишь спустя 14 лет после убийства Кеннеди — в апреле 1977 года.

Джона Фицджеральда Кеннеди убили в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, преступником-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели из здания для отправки в федеральную тюрьму.

Ранее Национальные архивы США опубликовали еще одну порцию из почти 11 тысяч документов, связанных с убийством Кеннеди. Нынешняя публикация стала пятой по счету. Всего обнародованы более 20,5 тысячи материалов по этому делу.