Явка на референдуме по отставке мэра Кишинева за первый час составила 0,44%

КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Явка на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева за первый час голосования составила 0,44%, сообщается на онлайн табло на сайте Центральной избирательной комиссии Молдавии.

К настоящему моменту проголосовали 2 тысячи 800 человек. Активнее всего голосуют в столичном секторе Ботаника и Рышкановка, наименее – в пригородах Кишинева.

Как сообщил журналистам на брифинге в воскресенье зампредседателя Окружного избирательного совета Виталий Мирон, до этого момента не поступало сообщений о каких-либо нарушениях.

По его словам, участки для голосования открылись в столице Молдавии как и положено в 07.00 (08.00 мск). Они будут работать до 21.00 по местному времени (22.00 мск).

На территории Кишинева и его пригородов открыты 308 участков. Всего в столице насчитывается 628 тысяч 683 человек, имеющих право голоса.

Референдум по отставке 39-летнего Киртоакэ инициировала пропрезидентская Партия социалистов Молдавии. Киртоакэ фигурирует в нескольких уголовных делах. Его задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева поместил его под домашний арест на 30 суток. Затем эта мера пресечения продлевалась несколько раз. Следователи считают, что его действия попадают под статью "извлечение выгоды из влияния". В июле Киртоакэ предъявили еще одно обвинение — в пассивной коррупции. В сентябре против Киртоакэ возбудили новое дело о превышении служебных полномочий. По решению суда на время следствия он был отстранен с поста главы столичной администрации. Примерно за неделю до проведения референдума кишиневский суд принял решение освободить Киртоакэ из-под домашнего ареста под судебный контроль. Обвинения в свой адрес Киртоакэ не признает и выступает против проведения референдума по своей отставке.

На данный момент исполняющим обязанности мэра молдавской столицы назначена 45-летняя Сильвия Раду, которая баллотировалась в 2016 году на пост президента Молдавии как независимый кандидат, но не попала и в первую пятерку. До этого Раду долгое время была президентом энергокомпании Gas Natural Fenosa Moldova.

Для того, чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие одна треть из списка избирателей муниципия Кишинева. Если референдум состоится и большинство проголосует за снятие Киртоакэ с поста мэра, то выборы градоначальника могут состояться 20 мая 2018 года.