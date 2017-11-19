Двенадцать человек погибли в ДТП с маршруткой в Кении

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Не менее 12 человек погибли, двое получили серьезные ранения в результате аварии с маршрутным такси в западной части Кении, сообщает местное издание Daily Nation со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на автомобильной дороге, соединяющей города Элдорет и Накуру. Как сообщил представитель местной полиции Джафет Киоко, пассажирское транспортное средство сбило корову, после чего водитель потерял управление и столкнулся с грузовиком.

"Все 11 пассажиров и водитель маршрутки погибли на месте происшествия", — сообщил он.

Водитель грузовика, а также еще один человек, находившийся в машине, получили серьезные ранения и доставлены в местную больницу.