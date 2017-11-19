ДНР: из-за обстрелов ВСУ без света остались пять населенных пунктов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (253)

ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Пять населенных пунктов на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики остались без электроснабжения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ обесточено пять населённых пунктов: Коминтерново, Дзержинское, Ленинское, Новая Таврия, Заиченко (населенные пункты на юге ДНР — ред.). Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", — сказал представитель ведомства.

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