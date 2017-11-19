Глава МИД Украины рассказал о передаче США "опыта борьбы с россиянами"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев получит от Вашингтона оружие, а в обмен передаст американским партнерам "опыт борьбы с россиянами".

"Нам нужно все это оборудование, логистическая поддержка и тренировки. Тем более, это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе паззла, не только от Джавелинах (ракетный комплекс Javelin — прим. ред.), а обо всем", — приводит "Укринформ" слова министра.

Помимо противотанковых ракетных комплексов Киев рассчитывает получить от США дроны, контрбатарейные системы и средства для кибервойны, пояснил министр.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в госдепе сообщили о решении Совета национальной безопасности США рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине грант на 47 миллионов долларов для покупки ПТРК Javelin.

Киевские власти безуспешно добиваются у США поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против снабжения Киева оружием выступают и большинство европейских политиков.