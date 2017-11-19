В ЛНР заявляют о 12 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 19 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 12 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районах населенных пунктов Нижнее Лозовое, Долгое, Калиново, Веселогоровка, Логвиново, Голубовское, Калиновка. Всего по территории республики были выпущены 275 снарядов и мин.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
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