В ЛНР заявляют о 12 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (251)

Последствия обстрела жилых домов в селе Пришиб у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Последствия обстрела жилых домов в селе Пришиб у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 19 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 12 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районах населенных пунктов Нижнее Лозовое, Долгое, Калиново, Веселогоровка, Логвиново, Голубовское, Калиновка. Всего по территории республики были выпущены 275 снарядов и мин.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

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