СМИ узнали о предложении Белого дома выделить Украине грант на "Джавелины"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Совет национальной безопасности США принял решение рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине грант на 47 миллионов долларов для покупки американского вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin. Об этом сообщил ABC со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

В Белом доме предлагают пойти на такой шаг с целью "сдерживания агрессии со стороны пророссийски настроенных сепаратистов", утверждает телеканал.

Когда именно американскому лидеру представят финансовые рекомендации по поводу Украины, не уточняется. Для того чтобы предложение вступило в силу, нужно будет получить одобрение конгресса.

Официально в Совете национальной безопасности от комментариев воздержались.

Американский сенат вслед за палатой представителей в минувший четверг принял по упрощенной процедуре и направил на подпись главе государства оборонный бюджет на 2018 год, предусматривающий среди прочего выделение 4,6 миллиарда долларов на "сдерживание" России в Европе. Общий объем бюджета составляет 692 миллиарда долларов.

Документ, помимо прочего, предполагает выделение военной помощи Украине в размере 350 миллионов долларов, половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере.