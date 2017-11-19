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Контакта нет: ВМС Аргентины рассказали о сигналах с пропавшей подлодки

Сюжет:
Инцидент с аргентинской подлодкой (7)
05:4619.11.2017
(обновлено: 05:51 19.11.2017)
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© AFP 2017 / Telam/Alejandro MoritzАргентинская подводная лодка Сан Хуан. Архивное фотоАргентинская подводная лодка Сан Хуан. Архивное фото
© AFP 2017 / Telam/Alejandro Moritz

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Представители Военно-морских сил Аргентины заявили о получении семи сигналов, которые могли исходить с потерянной подводной лодки "Сан-Хуан". Отмечается, что установить контакт с моряками не удалось.

Спутниковые сигналы длительностью от 4 до 36 секунд принимались с 10.52 (16.52 мск субботы) до 15.42 (21.42 мск субботы) различными базами ВМС.

Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото
© AP Photo / Uncredited
NASA подключилось к поискам пропавшей аргентинской подводной лодки

Международная операция

Боевая субмарина "Сан-Хуан" перестала выходить на связь в среду, 15 ноября, на пути из порта Ушуайя, где принимала участие в учениях, в город Мар-дель-Плата, в этот момент подлодка находилась в 432 километрах от берега. На борту находились 44 члена экипажа.

Готовность помочь в поиске пропавшей подлодки выразили семь стран, в том числе США, Великобритания и Чили. Президент страны Маурисио Макри согласился принять международную помощь. "Мы должны использовать все национальные и международные ресурсы, которые будут необходимы, чтобы обнаружить подлодку "Сан-Хуан" как можно скорее", — написал Макри в своем Twitter.

Американский эсминец USS Benfold (DDG-65) и японский буксир на учениях в заливе Сагами у восточного побережья Японии. Архивное фото
© Фото : U.S. Navy/Mass Communications Specialist 1st Class Benjamin A. Lewis
Японский буксир врезался в американский эсминец
К поисковой операции, в которой участвуют ВМС, самолеты и вертолеты Аргентины, уже подключились самолеты Р-8А ВМС США, а также самолет Р-3, принадлежащий американскому аэрокосмическому агентству НАСА. На его борту — сенсоры для измерения толщины льда, инфракрасные камеры, магнитометр. Самолет способен обнаружить субмарину, даже если она затонула. В зону поисков направляется британское судно.

Американские моряки также готовы присоединиться к поискам, но ждут запроса от Аргентины.

Время есть

Представитель Министерства обороны Аргентины Энрике Бальби сообщил, что экипаж субмарины не должен испытывать нехватку кислорода, потому что, по протоколу, в случае какого-либо чрезвычайного происшествия на борту лодка должна подняться на поверхность. На данный момент неизвестно, идет ли она своим ходом или дрейфует. По данным военных, запасов провизии на субмарине хватит на 15 суток.

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan Burke
"Ковчеги демократии". На что способны авианосные ударные группы ВМС США

По данным газеты Clarín, на подлодке мог произойти пожар или некий технический сбой. Ранее Минобороны Аргентины признало, что о проблемах со связью на субмарине было известно до инцидента.

Подводная лодка "Сан-Хуан" была построена в Германии, в состав Военно-морских сил Аргентины субмарина вошла в 1985 году. Длина дизельной подлодки составляет 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов. Судно такого типа может находиться под водой до двух дней, не поднимаясь на поверхность.

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