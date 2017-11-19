МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Польша заблокировала транзит украинских грузов через свою территорию из-за политики Киева. Об этом заявил в эфире телеканала ZIK экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

"Во Львове, на всех западных границах — тысячи грузовиков из-за того, что мы заигрались в Бандеру, Шухевича. Нам полностью перекрыли путь в Европу. А до этого благодаря "Свободе" нам перекрыли путь транзита через страны СНГ", — заявил Червоненко, отметив, что он пытался решить возникшую проблему с министром инфраструктуры Владимиром Емельяном.

"Благодаря заигрыванию с западным электоратом мы потеряли очень большие деньги и большое будущее. Мы почти потеряли транзит", — добавил экс-министр, уточнив, что когда он возглавлял ведомство в 2005 году, объем транзита достигал 5 миллионов тонн, тогда как сейчас эта цифра составляет лишь 250 тысяч тонн.

"И если мы не победим сейчас здравым смыслом, то сотни тысяч людей останутся без работы вместе с семьями", — заключил Червоненко.

В последнее время отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за разногласий по историческим вопросам. Польша осуждает Украину за героизацию Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии*.

В субботу польские пограничники отказали во въезде в страну секретарю государственной межведомственной комиссии Украины Святославу Шеремету, который оказался в черном списке лиц, придерживающихся антипольской позиции.

МИД Украины вызвал посла Польши Яна Пекло и обвинил Варшаву в срыве договоренностей, достигнутых в ходе встречи представителей консультационного комитета президентов Украины и Польши.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.