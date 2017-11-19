МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. У известного американского актера и певца Дэвида Кэссиди диагностировано нарушение в работе органов. Он госпитализирован три дня назад, сейчас его состояние ухудшается, сообщает портал TMZ.

По данным источников издания, у 67-летнего актера отказывают почки и печень. Ему требуется пересадка органов. Сейчас Кэссиди вышел из комы и находится в окружении близких в одной из клиник Флориды.

В 2015 год у Кэссиди была диагностирована старческая деменция. Ранее актер признавался, что страдает алкогольной зависимостью.

Дэвид Кэссиди получил известность, исполнив одну из главных ролей в музыкальном ситкоме "Семья Партриджей". Кроме того, актер снимался в сериалах "Малкольм в центре внимания" и "C.S.I. Место преступления".