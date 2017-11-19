В Пекине 19 человек стали жертвами пожара

ПЕКИН, 19 ноя — РИА Новости. В результате пожара на юге Пекина 19 человек погибли, еще 8 пострадали, сообщает Центральное телевидение Китая.

Пожар вспыхнул около 18.00 в субботу в деревне Синьцзянь в районе Дасин на юге Пекина. Выехавшим на место ЧП пожарным удалось потушить пламя спустя три часа.

В общей сложности 19 человек погибли, ещё восемь получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.

Сообщается, что на место ЧП приехал мэр Пекина Цай Ци, который дал поручение создать рабочую группу для расследования причин происшествия.

Где именно произошёл пожар не уточняется, однако, как сообщает телеканал, мэр дал поручение закрыть промышленные объекты, расположенные в деревнях и посёлках, и ликвидировать весь незаконный бизнес.

По данным телеканала, предполагаемые виновники происшествия задержаны.