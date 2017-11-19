"Российское вторжение": в Сети высмеяли погоню американских F-15 за "НЛО"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Инцидент, произошедший в небе над Орегоном, в ходе которого ВВС США не смогли перехватить неопознанный летальный аппарат, активно обсуждался читателям западных СМИ. Среди изданий, написавших про этот случай, Daily Mail, The Sun, The Drive и другие.

Ряд пользователей попытались рационально объяснить произошедшее.

"Здесь нечего обсуждать. Обыкновенный геологический самолет как обычно без транспондера. Они просто забыли предупредить Управление воздушным движением", — объясняет пользователь CT1.

"Испытание нового самолета. Спите спокойно", — успокаивает Astrocomical.

Многие заподозрили, что в инциденте замешана Россия.

"Подозреваю, что это был российский или китайский самолет-невидимка. Инцидент пытаются скрыть от общественности, чтобы спасти оборонные ведомства от позорного факта, что иностранный военный самолет проник на территорию страны и ушел без последствий", — уверен Ron.

"Тот факт, что объект не смогли определить ни гражданские, ни военные службы наталкивает на вывод, что это был российский экспериментальный дрон-невидимка", — считает Willis.

В то же время некоторые высмеяли подобную теорию. "Это российское вторжение. Так будут думать американцы с промытыми мозгами", — написал Brainwashington.

Некоторые отметили, что истребители F-15 так и не смогли догнать объект.

"Как они позволили этому аппарату уйти? Это он двигался слишком быстро или F-15 такие медленные? Странно, что Министерство внутренней безопасности не заинтересовалось этим", — пишет Uranium1.

Многие выразили опасение, что американские самолеты столкнулись с НЛО.

"США испытали на себе инопланетную провокацию", — пишет Mab Gom.

"Если я сейчас упомяну НЛО, то буду выглядеть как сумасшедший. Но обратите внимание, что этот объект сделал резкий поворот на север, двигаясь на большой скорости, с которой гражданские самолеты не летают. Нам пытаются передать какой-то знак. Но не надейтесь, что правительство расскажет об этом", — пишет ThomasT.

Инцидент произошел еще 25 октября, однако известно об этом стало только сейчас. Пилоты гражданских рейсов сообщили о неопознанном объекте белого цвета. По их словам, он летел со скоростью почти 700 километров в час на высоте 10 километров, приближаясь к самолетам на 20 километров.

Поднятые по тревоге истребители не смогли перехватить объект — он исчез. Предполагается, что таким образом воздушное судно смогло скрыться от современных систем обнаружения.

Представители американских ВВС и Федерального управления гражданской авиации подтвердили факт появления неопознанного воздушного судна.