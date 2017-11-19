Бессменный лидер ирландских националистов Адамс объявил об отставке

ЛОНДОН, 19 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Бессменный лидер ирландских националистов с 1983 года Джерри Адамс объявил о намерении уйти в отставку с поста лидера партии "Шинн Фейн".
"Лидерство предполагает понимание того, когда наступает время перемен, и это время наступило сейчас. Я не буду выдвигать свою кандидатуру в парламент на следующих выборах, это также мое последнее выступление в качестве лидера "Шинн Фейн". Я призываю созвать выборы в 2018 году, чтобы выбрать нового главу партии", — объявил в субботу вечером Адамс, выступая перед своими сторонниками в Дублине.
Он также добавил, что "полностью доверяет новому поколению лидеров". Недавно лидером североирландского крыла партии стала 40-летняя Мишель О'Нил.
Ирландская республиканская армия и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Реальная ИРА" (Real IRA) и "Временная ИРА" (Provisional IRA) в 1970-1980-е годы совершили множество терактов на территории Великобритании и Северной Ирландии, добиваясь декларируемых ими целей — освобождения Ольстера от власти Великобритании и присоединения его к Ирландской Республике.