Бессменный лидер ирландских националистов Адамс объявил об отставке

ЛОНДОН, 19 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Бессменный лидер ирландских националистов с 1983 года Джерри Адамс объявил о намерении уйти в отставку с поста лидера партии "Шинн Фейн".

"Лидерство предполагает понимание того, когда наступает время перемен, и это время наступило сейчас. Я не буду выдвигать свою кандидатуру в парламент на следующих выборах, это также мое последнее выступление в качестве лидера "Шинн Фейн". Я призываю созвать выборы в 2018 году, чтобы выбрать нового главу партии", — объявил в субботу вечером Адамс, выступая перед своими сторонниками в Дублине.

Он также добавил, что "полностью доверяет новому поколению лидеров". Недавно лидером североирландского крыла партии стала 40-летняя Мишель О'Нил.

Заявление Адамса о его желании уйти в отставку с поста лидера партии "Шинн Фейн" знаменует собой конец целой исторической эпохи. Вопрос о роли Адамса в террористической группировке "Временная Ирландская Республиканская армия" остается открытым: сам он отрицает свое участие, однако многие историки ирландских волнений уверенно называют его в числе руководителей организации. Однако в любом случае именно при Адамсе некогда тесно связанная с "Временной ИРА" "Шинн Фейн" стала третьей по величине партией в Ирландии и второй — в Северной Ирландии. В 1984 году Адамс пережил покушение, а с конца 1980-х годов играл важную роль в процессе мирного урегулирования в Северной Ирландии, который сегодня назвал "большим успехом".

Ирландская республиканская армия и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Реальная ИРА" (Real IRA) и "Временная ИРА" (Provisional IRA) в 1970-1980-е годы совершили множество терактов на территории Великобритании и Северной Ирландии, добиваясь декларируемых ими целей — освобождения Ольстера от власти Великобритании и присоединения его к Ирландской Республике.