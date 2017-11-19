На Украине курсантов университета ВВС кормили червями и тараканами

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В ходе проверки в курсантской столовой Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба в пище были обнаружены черви и тараканы, об этом на своей странице в Facebook написал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Понимаю, что после следующих фото будет бешеный шквал критики, но с этим невозможно мириться. Оказывается, так питаются будущие военные летчики", — написал Матиос.

Прокурор отметил, что проверка проводилась в рамках расследования хищений ВУЗа — генерал-майор, руководивший заведением, и его заместитель задержаны по подозрению в растрате 2,4 млн грн. Он добавил, что его ведомство получило 17 рапортов от курсантов с жалобами на насекомых в продуктах питания.

В сентябре солдаты украинской армии пожаловались на низкое качество провианта после того, как в банках с консервами нашли посторонние предметы, в том числе резиновые перчатки. После проведения проверки Минобороны признало, что продукция сразу нескольких производителей армейского питания не отвечает нормам.