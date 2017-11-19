Украина обвинила Польшу в срыве соглашений из-за отказа во въезде чиновнику

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Отказ во въезде в Польшу секретарю государственной межведомственной комиссии Украины Святославу Шеремету противоречит договоренностям, достигнутым на встрече сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши, говорится в сообщении украинского МИД.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства Марьяна Беца сообщила, что в МИД вызван посол Польши после того как польские пограничники не пустили Шеремета в страну.

"18 ноября в МИД Украины был приглашен посол Польши на Украине Ян Пекло… В ходе встречи было отмечено, что запрет на въезд в Польшу Шеремету противоречит логике конструктивных договоренностей сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши, которые были достигнуты 17 ноября 2017 года в Кракове. В этой связи выражена надежда, что достигнутые накануне двусторонние договоренности позволят безотлагательно решить досадную ситуацию с Шереметом", — говорится в сообщении МИД Украины, опубликованном на сайте.

Встреча сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши прошла в Кракове в пятницу, стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и подтвердили свою приверженность к укреплению стратегического партнерства между странами.

Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский завил, что Варшава запретит въезд лицам, придерживающимся антипольской позиции. Шеремет ранее запретил польским специалистам работать в Костюхновке, где, предположительно, находятся места захоронения польских легионеров, погибших в 1915-1916 годах.

В последнее время отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за разногласий по историческим вопросам. Польша осуждает Украину за героизацию Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии*.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.