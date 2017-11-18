Палестинцы грозят ответить на закрытие офиса приостановкой отношений с США

ГАЗА, 18 ноя — РИА Новости. Палестинские власти пригрозили прервать все контакты с США на время закрытия их представительства в Вашингтоне и предупредили о тяжелых последствиях этого шага для американского посредничества в ближневосточном мирном процессе.

Госдепартамент в субботу объявил об отзыве разрешения на работу в Соединенных Штатах представительства Организации освобождения Палестины (ООП) — структуры, представляющей палестинцев на международной арене и фактически выполняющей функции их посольства в Вашингтоне.

"Это очень тяжелое решение, которое мы рассматриваем как сильный удар по нашим двусторонним отношениям. Если оно предполагает закрытие представительства на 90 дней, то это означает, что все контакты между нами и США в этот период приостанавливаются", — говорится в письме, которое написал представителям американской администрации генеральный секретарь ООП и главный палестинский переговорщик Саиб Орейкат.

"Решение означает, что администрация США выходит из спонсорства мирного процесса", — предупредил он.

По словам Орейката, палестинское руководство в ближайшие дни проведет экстренное обсуждение ситуации с представительством и возможных ответных мер. Среди адресатов его послания — зять президента США Джаред Кушнер и американский представитель по международным переговорам Джейсон Гринблатт, которым Дональд Трамп поручил сформулировать предложения для перезапуска и результативного завершения палестино-израильского мирного процесса.

"Закрытие офиса ООП — беспрецедентный шаг в истории американо-палестинских отношений, который имеет серьезные последствия для мирного процесса, американо-арабских отношений, наносит удар по миротворческим усилиям и награждает Израиль, который саботирует усилия США через политику строительства поселений и отказа от принятия принципа двугосударственного решения", — заявил пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу-Рудейна, которого цитирует официальное агентство ВАФА.

Отзыв разрешения на работу представительства ООП в Госдепартаменте объяснили невыполнением палестинской стороной законодательно закрепленного конгрессом требования об отказе от преследования Израиля и его граждан в Международном уголовном суде в Гааге.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что "уважает" принятое решение и настроена на продолжение сотрудничества с Соединенными Штатами для достижения мира на Ближнем Востоке.

"Речь идет об американском законе. Мы уважаем принятое решение и рассчитываем на продолжение работы с США по продвижению мира и безопасности в регионе", — говорится в пресс-релизе.