В Киеве похитили женщину на глазах у прохожих

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В сети появилось видео похищения женщины на одной из улиц Киева, снятое камерой наблюдения. На запись обратил внимание телеканал NewsOne.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу днем на проспекте Тычины. Женщина в возрасте примерно 30 лет гуляла с собакой, когда неподалеку остановилась машина, и двое мужчин силой заставили ее сесть внутрь.

На видеозаписи (с 11:04) видно, что прохожие попытались помешать злоумышленникам, однако им это не удалось. Автомобиль покинул место преступления.

Уточняется, что в Киеве объявлен план "Перехват", сотрудники правоохранительных органов разыскивают бежевый Hyundai, на котором передвигались злоумышленники.