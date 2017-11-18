Генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса скончался в Аргентине

МАДРИД, 18 ноя – РИА Новости. Генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса умер в субботу в одной из больниц Буэнос-Айреса, сообщил премьер-министр Испании Мариано Рахой в своем микроблоге в Twitter.

"Умер генеральный прокурор Хосе Мануэль Маса Мартин. Мои признания и благодарность за работу на благо государства. Мои искренние соболезнования семье, друзьям и товарищам. Покойся с миром", — написал в Twitter Рахой.

Как сообщает газета El Mundo, Хосе Мануэль Маса был госпитализирован в больницу Буэнос-Айреса в субботу в связи с инфекцией.

В Аргентине Маса находился в связи с участием в Ассамблее прокуроров ибероамериканских государств. Ему было 66 лет. Он был назначен генпрокурором страны в ноябре 2016 года.