РИГА, 18 ноя — РИА Новости. День независимости Латвии, который отмечается 18 ноября, можно проводить и без традиционного в этой стране факельного шествия, заявил РИА Новости сопредседатель антифашистского комитета Латвии, руководитель регионального отделения "Латвия без нацизма" Иосиф Корен.

В Риге в субботу запланирована большая праздничная программа в честь 99-й годовщины провозглашения Латвии – военный парад Национальных вооруженных сил и министерства внутренних дел, торжественное мероприятие у памятника Свободы, различные концерты, праздничный салют.

Кроме того, вечером пройдет традиционное факельное шествие, организатором которого выступает Национальное объединение "Все для Латвии". Участники соберутся у памятника президенту Латвии в 1934–1940 годах Карлису Улманису, откуда пройдут по улицам Риги.

Однако в этом году организаторам шествия не разрешили как обычно завершить его у памятника Свободы, где будет произносить свою речь глава государства. Такое решение приняли депутаты рижского парламента по соображениям безопасности. Представители Национального объединения "Все для Латвии" даже писали по этому поводу президенту республики, однако поддержки не нашли.

"Что касается факельного шествия 18 ноября, то у нас оно безусловно вызывает ассоциацию с факельными шествиями Германии 1930-х годов. Более того, в колонне этих шествующих, как правило, звучат достаточно радикальные, ярко националистические призывы и лозунги", — заявил Корен.

Он полагает что без факельных шествий в праздник можно и обойтись.

"Безусловно, можно проводить (день независимости Латвии — ред.) и без факельных шествий. Эти факельные шествия – это какой-то вызов. Если вы утверждаете, что это демократическое явление, то давайте говорить о том, что эта колонна идет и скандирует: "Латвия для латышей!". Мы с вами проходили, к чему такие лозунги проводят и напрашивается аналогия "Германия для немцев".

Он добавил, что знает много молодых жителей Латвии, которые с удовольствием приняли участие в патриотическом шествии.

"Но когда это факельное шествие через каждые сто метров начинает громко скандировать: "Мы — латыши!" А эти молодые люди — не латыши, это поляки евреи, русские, татары. В Латвии уйма всяких национальностей. Это конкретно на уровне меряния черепов. Они скандируют "Мы — латыши!", и их основной постулат, что если ты хочешь быть латвийцем, ты должен ассимилироваться, и будешь латышом. Так что этот, мягко говоря, ура-патриотизм очень мало имеет общего с демократической Латвией", — подчеркнул Корен.

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