ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Глава Стратегического командования ВС США (СТРАТКОМ) генерал ВВС Джон Хайтен заявил, что готов препятствовать возможному "незаконному" приказу президента США о ядерном ударе.

"Я даю президенту советы, а он говорит мне, что нужно делать. Если же это незаконно, как вы думаете, что произойдет? Я скажу: "Господин президент, это незаконно". Как вы думаете, что он сделает тогда? Он спросит: "А что было бы законно?". И мы поднимем варианты, предложим сочетание разных возможностей ответа на любую ситуацию. Так это и работает", — заявил Хайтен на форуме по международной безопасности в канадском Галифаксе. Слова генерала приводит телеканал CBS.

По его словам, он десятилетиями изучал законодательство в области вооруженных конфликтов. Генерал подчеркнул, что есть целый ряд аспектов, определяющих законность военного решения. Так, нужно изучить, насколько военный ответ необходим и пропорционален, вызывает ли он ненужные страдания людей и так далее, уточнил генерал.

"Выполнив незаконный приказ, вы отправитесь в тюрьму. Можете отправиться в тюрьму на всю оставшуюся жизнь", — сказал Хайтен.

Политические противники президента США Дональда Трампа до и после выборов поднимали вопрос о том, способен ли Трамп быть верховным главнокомандующим и, в частности, принимать решение о ядерном запуске. Страхи в отношении Трампа усилились после обмена угрозами между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Трамп, в частности, обещал обрушить на КНДР "огонь и ярость" и "полностью уничтожить" страну, если это потребуется. Конгресс США сейчас рассматривает законодательство в этой области. В соответствии с нынешним законодательством президент может принять решение о ядерном ударе единолично.