Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за запрета на въезд чиновнику

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Польского посла вызвали в МИД Украины из-за того, что секретаря украинской Государственной межведомственной комиссии Украины Святослава Шеремета отказались пропустить через границу. Об этом написала в Twitter представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.
В субботу польские пограничники не пропустили в страну Шеремету, который в составе украинской делегации направлялся в город Ланцут. Чиновник сообщил украинским СМИ, что на пропускном пункте "Шегини" у него забрали паспорт и заставили ждать начальника смены. Явившийся представитель власти сообщил Шеремете, что ему на год запретили въезд в Польшу. Чиновник утверждает, что у него есть выданная Германией шенгенская виза.
Позднее глава пресс-службы МИД Польши Артур Ломпарт подтвердил, что Святославу Шеремету запретили въезд в страну. Он пояснил, что поведение украинского чиновника польские власти считают недопустимым. "Пропаганда преступных идеологий, в том числе нацизма, в Польше запрещена", — заявил он журналистам.
Черный список
Варшава отказалась публиковать составленный "черный список" официально, чтобы включенные в него украинцы узнали о запрете на въезд уже на границе.
Историческое беспамятство
Массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершали украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных регионах II Польской Республики в 1939-1945 годах были признаны геноцидом сеймом страны. Это решение польского парламента, в свою очередь, осудили на Украине. Соответствующее заявление приняла Верховная рада.
*Экстремистская организация, запрещенная в России