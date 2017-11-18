РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за запрета на въезд чиновнику

20:4918.11.2017
090
© РИА НовостиМинистерство иностранных дел Украины. Архивное фото.Министерство иностранных дел Украины. Архивное фото.
© РИА Новости

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Польского посла вызвали в МИД Украины из-за того, что секретаря украинской Государственной межведомственной комиссии Украины Святослава Шеремета отказались пропустить через границу. Об этом написала в Twitter представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото.
© AP Photo / Czarek Sokolowski
В Польшу не пустили первого украинца из черного списка

В субботу польские пограничники не пропустили в страну Шеремету, который в составе украинской делегации направлялся в город Ланцут. Чиновник сообщил украинским СМИ, что на пропускном пункте "Шегини" у него забрали паспорт и заставили ждать начальника смены. Явившийся представитель власти сообщил Шеремете, что ему на год запретили въезд в Польшу. Чиновник утверждает, что у него есть выданная Германией шенгенская виза.

Позднее глава пресс-службы МИД Польши Артур Ломпарт подтвердил, что Святославу Шеремету запретили въезд в страну. Он пояснил, что поведение украинского чиновника польские власти считают недопустимым. "Пропаганда преступных идеологий, в том числе нацизма, в Польше запрещена", — заявил он журналистам.

Черный список

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Архивное фото
© AFP 2017 / Janek Skarzynski
Глава МИД Польши предрек Украине "реальные проблемы"
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявлял, что в ведомстве запретят въезд в страну всем украинцам, придерживающимся антипольских взглядов. О создании "черного списка" сообщали ранее польские СМИ, называя среди включенных в него лиц Шеремета и главу Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича. Шеремет ранее запретил польским специалистам вести раскопки в Костюхновке, где те надеялись найти места захоронения легионеров 1915-1916 годов.

Варшава отказалась публиковать составленный "черный список" официально, чтобы включенные в него украинцы узнали о запрете на въезд уже на границе.

Историческое беспамятство

Варшава. Польша. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
На Украине объяснили обострение отношений с Польшей
Отношения Польши и Украины обострились во многом из-за вопросов исторической памяти. Попытки украинских властей героизировать действия Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* — и неоднократные проявления вандализма по отношению к польским памятникам в Варшаве резко критикуют. Ващиковский заявлял, что из-за исторических разногласий между Украиной и европейскими странами Киев ждут "реальные проблемы".

Массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершали украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных регионах II Польской Республики в 1939-1945 годах были признаны геноцидом сеймом страны. Это решение польского парламента, в свою очередь, осудили на Украине. Соответствующее заявление приняла Верховная рада.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена