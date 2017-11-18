Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за запрета на въезд чиновнику

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Польского посла вызвали в МИД Украины из-за того, что секретаря украинской Государственной межведомственной комиссии Украины Святослава Шеремета отказались пропустить через границу. Об этом написала в Twitter представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

В субботу польские пограничники не пропустили в страну Шеремету, который в составе украинской делегации направлялся в город Ланцут. Чиновник сообщил украинским СМИ, что на пропускном пункте "Шегини" у него забрали паспорт и заставили ждать начальника смены. Явившийся представитель власти сообщил Шеремете, что ему на год запретили въезд в Польшу. Чиновник утверждает, что у него есть выданная Германией шенгенская виза.

Позднее глава пресс-службы МИД Польши Артур Ломпарт подтвердил, что Святославу Шеремету запретили въезд в страну. Он пояснил, что поведение украинского чиновника польские власти считают недопустимым. "Пропаганда преступных идеологий, в том числе нацизма, в Польше запрещена", — заявил он журналистам.

Черный список

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявлял, что в ведомстве запретят въезд в страну всем украинцам, придерживающимся антипольских взглядов. О создании "черного списка" сообщали ранее польские СМИ, называя среди включенных в него лиц Шеремета и главу Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича. Шеремет ранее запретил польским специалистам вести раскопки в Костюхновке, где те надеялись найти места захоронения легионеров 1915-1916 годов.

Варшава отказалась публиковать составленный "черный список" официально, чтобы включенные в него украинцы узнали о запрете на въезд уже на границе.

Историческое беспамятство

Отношения Польши и Украины обострились во многом из-за вопросов исторической памяти. Попытки украинских властей героизировать действия Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* — и неоднократные проявления вандализма по отношению к польским памятникам в Варшаве резко критикуют. Ващиковский заявлял, что из-за исторических разногласий между Украиной и европейскими странами Киев ждут "реальные проблемы".

Массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершали украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных регионах II Польской Республики в 1939-1945 годах были признаны геноцидом сеймом страны. Это решение польского парламента, в свою очередь, осудили на Украине. Соответствующее заявление приняла Верховная рада.

*Экстремистская организация, запрещенная в России