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В мире

День тишины перед референдумом об отставке мэра Кишинева проходит спокойно

20:3918.11.2017
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© Fotolia / melanie_10Ситуация в Кишиневе. Архивное фотоСитуация в Кишиневе. Архивное фото
© Fotolia / melanie_10

КИШИНЕВ, 18 ноя — РИА Новости. День тишины в преддверии референдума по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева, который состоится 19 ноября, проходит спокойно, никаких нарушений не отмечено, заявил в субботу РИА Новости зампредседателя Окружного избирательного совета Виталий Мирон.

Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
© Flickr / Tony Bowden
В Кишиневе пройдет референдум по вопросу отставки мэра

"На текущий момент никаких нарушений не выявлено и никаких сигналов не поступило. В целом атмосфера рабочая, и мы готовимся к завтрашнему дню", — сказал Мирон.

Референдум инициировала Партия социалистов Молдавии. Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдавии (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок — десять лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

Киртоакэ фигурирует в нескольких уголовных делах. Его задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева поместил его под домашний арест на 30 суток. Затем эта мера пресечения продлевалась несколько раз. Следователи считают, что его действия попадают под статью "извлечение выгоды из влияния".

Дорин Киртоакэ. Архивное фото
© AP Photo / Dan Morar
На отстраненного мэра Кишинева завели еще одно уголовное дело
В июле Киртоакэ предъявили еще одно обвинение — в пассивной коррупции. В сентябре против Киртоакэ возбудили новое дело о превышении служебных полномочий. По решению суда на время следствия он был отстранен с поста главы столичной администрации.

Примерно за неделю до проведения референдума кишиневский суд принял решение освободить Киртоакэ из-под домашнего ареста под судебный контроль. Обвинения в свой адрес Киртоакэ не признает и выступает против проведения референдума по своей отставке.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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RedHare1
"Обвинения в свой адрес Киртоакэ не признает и выступает против проведения референдума по своей отставке" - а чего он боится? Ну, на крайняк убежит в Румынию - там все такие...
20:44
18.11.2017
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