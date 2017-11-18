В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестации

Во время акции протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона, Париж. 18 ноября 2017

Во время акции протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона, Париж. 18 ноября 2017

ПАРИЖ, 18 ноя — РИА Новости. Французская полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона участников массовой акции протеста против торговли людьми в Ливии, передает корреспондент РИА Новости.

В митинге у посольства Ливии в 15-м округе столицы Франции приняли участие несколько тысяч человек, в основном выходцы из Африки. По его окончании толпа двинулась в направлении Елисейских полей, на подступах к которым их встретили кордоны полиции.

Страсти накалились, в полицию полетели камни, стражи порядка несколько раз применяли слезоточивый газ, чтобы рассеять толпу.

Ранее в субботу в Париже прошла манифестация против реформ президента Эммануэля Макрона в социально-трудовой сфере, на которой также произошел ряд инцидентов: хулиганы били витрины банков и магазинов и попытались сорвать флаг с посольства Саудовской Аравии.