ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Госдепартамент подтверждает, что отозвал разрешение на работу в Вашингтоне представительства Организации освобождения Палестины (ООП), сообщил РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства. По его словам, это было сделано в исполнение условий, поставленных конгрессом США, и в госдепе надеются, что закрытие окажется недолгим.

Ранее ООП, представляющая палестинцев на международной арене, должна была обновлять разрешение на работу своего представительства в Вашингтоне каждые 6 месяцев. Однако конгресс США в 2015 году поставил исполнительной власти дополнительное условие. Разрешение на работу представительства ООП теперь выдаваться только в том случае, если госдеп подтвердит, что палестинцы не добиваются преследования израильских граждан в Международном уголовном суде.

"Мы не можем подтвердить заново (выполнение ООП условий конгресса — ред.), и мы уведомили об этом ООП. Госсекретарь (Рекс Тиллерсон) пришел к выводу, что ряд фактов, включая некоторые заявления палестинских лидеров о Международном уголовном суде, не позволяют ему дать подтверждение, которое требуется по закону", — сказал представитель госдепартамента. "Мы надеемся, что закрытие будет недолгим", — уточнил он.

"Мы не прерываем отношения с ООП и не собираемся прекращать работу с палестинскими властями. Наши отношения с ООП и палестинскими властями выходят далеко за рамки контактов с офисом ООП в Вашингтоне", — добавил он. Также, по словам представителя госдепа, США по-прежнему надеются на мирное разрешение противоречий между израильтянами и палестинцами.

"Данную меру нельзя рассматривать как сигнал, что США перестают поддерживать эти усилия. Эту меру также не следует использовать тем, кто пытается испортить ситуацию и отвлечь внимание от необходимости достичь мирного соглашения", — заключил представитель госдепартамента.

Он не пояснил, какие именно заявления палестинцев привели к решению госдепартамента и на каких условиях Вашингтон был бы готов вновь разрешить работу представительства ООП.