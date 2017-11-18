Жену Порошенко уличили в краже денег, предназначенных для детей-инвалидов

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Первая леди Украины Марина Порошенко может быть замешана в отмывании денег через международные гуманитарные фонды, созданные для помощи детям с ограниченными возможностями. Об этом сообщает Luxembourg Herald со ссылкой на источник в Минюсте Украины.

"Данная деятельность поддерживается Мариной Порошенко, женой президента, которая лично "контролирует" поступление средств на счета этих фондов и активно участвует в их продвижении", — говорится в статье.

По информации издания, США и европейские страны перечисляли деньги на нужды украинских детей с ограниченными возможностями через подставные международные фонды гуманитарной помощи. Средства со счетов благотворительных организаций переводились разным фирмам, в том числе и оффшорным, а сами фонды закрывались, говорится в публикации.

Люксембургское издание отдельно упоминает организацию International Renaissance Foundation Джорджа Сороса, через которую по указанной схеме проходили десятки и сотни миллионов долларов.

Источник в Министерстве Юстиции Украины также предоставил люксембургским журналистам данные о деятельности благотворительной организации "Сильная Украина", в работе которой участвовала Марина Порошенко. По словам собеседника издания, после того как организаторы фонда присвоили себе деньги, данное предприятие они решили ликвидировать.

Замглавы администрации президента Украины Ростислава Павленко также подозревают в причастности к данной коррупционной схеме.