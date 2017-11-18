Самолет ВМС США подключился к поискам пропавшей аргентинской подлодки

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Самолет ВМС США подключился к поискам пропавшей аргентинской подводной лодки, сообщил в субботу Пентагон.

Южное командование США распорядилось направить в распоряжение спасательной операции военно-транспортный самолет P-8A, говорится в сообщении. В операции уже участвует модифицированный самолет американского аэрокосмического агентства НАСА.

Субмарина "Сан-Хуан" перестала выходить на связь в среду на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее поиски направлены самолеты и корабли. Они находятся в районе, где подлодку зафиксировали в последний раз. На борту подлодки находились 44 члена экипажа. США, Великобритания и Чили предложили ВМС Аргентины помощь в поисках субмарины.

В пятницу президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что согласен принять международную помощь для поиска пропавшей подводной лодки.