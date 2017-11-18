Пентагон рассекретил данные о сексуальных домогательствах в армии

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пентагон рассекретил данные о сексуальных домогательствах в американской армии. Соответствующий доклад опубликован на сайте административно-штабной службы зоны Вашингтон.

Отдел по предотвращению сексуального насилия предоставил Министерству обороны США документ, в котором проанализированы жалобы на домогательства, полученные с американских военных баз по всему миру. В докладе представлены данные с 2013 по 2016 финансовый год. Отчет затрагивает случаи сексуального насилия и непристойного поведения в сухопутных, морских, военно-воздушных войсках США, морской пехоте, а также на совместных военных базах и в зонах боевых действий, таких как Ирак, Афганистан и другие.

Всего 2016 году зафиксировано 6153 подобных жалобы, тогда как в 2013 году их количество равнялось 5323. Отрицательную динамику показывает только морская пехота: с 2013 года количество жалоб на насилие сексуального характера сократилось. А вот в сухопутных войсках данный показатель вырос больше всего: в 2016 году зафиксировано на 591 обращение больше, чем в 2013.

Как указано в докладе, совсем не обязательно, что сексуальное домогательство произошло на той базе, откуда поступила жалоба. Часто военных переводят на более оснащенные или крупные военные объекты, при этом сам инцидент мог произойти на базе, где солдат служил раньше. В документе отмечается, что число случаев сексуального насилия больше на тех военных объектах, где проводятся учения новобранцев.